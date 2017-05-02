Dünyanın kaderi 5 ülkeye bırakılamaz

CumhurbaşkanıTayyip Erdoğan'a Jamia Millia İslami Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi. Burada yaptığı konuşmada BM Güvenlik Konseyi'nin yapısını eleştiren Erdoğan, DEAŞ'a ve El Kaide'ye karşı uluslararası planda gösterilen duyarlılığın, PKK, YPG, PYD gibi örgütleri için de gösterilmesini beklediklerini vurguladı:"Genel olarak BM'nin, ama özellikle de Güvenlik Konseyi'nin yapısının bir an önce reforme edilmesi şarttır. 1 milyar 300 milyon nüfusa sahip Hindistan'ın içinde olmadığı bir Güvenlik Konseyi'nin sağlıklı bir yapıya sahip olduğunu kim iddia edebilir? 1 milyar 700 milyon nüfusa sahip İslam dünyasının temsil edilmediği bir Güvenlik Konseyi ne kadar adil olabilir? Tüm dünyanın kaderini 5 ülkenin eline, diline nasıl bırakabilirsiniz?Bir ülke atılan bir adıma hayır diyorsa, oradan bir kararın çıkması mümkün değil. Böyle bir şey olabilir mi? BM Güvenlik Konseyi'nden beklenen nedir? Adalettir. Şu anda BM Güvenlik Konseyi'nde adalet var mı? Asla. Erdoğan bunu söylediği zaman sert, sevilmez oluyor. Biz dünya mağdurlarına, mazlumlarına kendimizi sevdirebiliyorsak bu bize yeter.Milyona yakın insanı öldüren Esad, hâlâ Suriye'nin başında durabiliyorsa bu BM'ye rağmen, artık söyleyecek söz kalmadı. BM Güvenlik Konseyi'ndeki 5 daimi üye acaba buna ne tür bir çözüm getirdi şu ana kadar?Biz dünyayı kana bulayan ve Türkiye'yi hedef alan DEAŞ'a karşı kararlılıkla mücadele ediyoruz. DEAŞ İslam için bir yüz karasıdır. 3 bini aşkın DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik. Bunun yanında PKK, PYD, YPG bunlarla da mücadele ediyoruz. Ama kalkar da birileri de onlara sığınarak DEAŞ ile mücadele yoluna giderse bu bizi üzer. Onun için biz diyoruz ki 'Gerek yok onlara'. O güç zaten bizde var.DEAŞ'a ve El Kaide'ye karşı uluslararası planda gösterilen duyarlılığın PKK'ya ve YPG, PYD gibi örgütlere karşı da gösterilmesini de bekliyoruz. Hele hele bir terör örgütüyle mücadele kılıfı adı altında başka örgütleri desteklemek, kendi huzurunuzu kendi elinizle baltalamaktan başka bir şey değildir.""Artık dönüşümlü bir BM Güvenlik Konseyi'ne ihtiyacımız var. Yani 196 ülkenin daimi üye olarak içinde yer aldığı bir BM Güvenlik Konseyi. 20'li olacak ama dönüşümlü. İki yılda bir bu ülkelerin 10'u değişecek. Hepsi daimi üye olacak. Şu anda geçici üyelerin BM Güvenlik Konseyi'nde kıymet-i harbiyesi var mı? Yok. Sadece elma şekeri dağıtıyorlar, 15 tane geçici üye. Yok böyle bir şey.