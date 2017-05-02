En kritik isimlerden biri daha tutuklandı

AA

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Giriş Tarihi: 2.5.2017 15:20
En kritik isimlerden biri daha tutuklandı

Malatya'da, /PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, "örgütün inin sı" olarak faaliyet gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, /PDY ile bağlantılı olduğu ve "örgütün inin sı" olarak aktif şekilde faaliyet gösterdiği belirlenen A.B.K'yi ikamet ettiği evinde gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, daha sonra emniyete götürüldü. A.B.K, ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

A.B.K'nin eşinin de örgütün "mahrem imam"ları arasında yer aldığı ve daha önce tutuklandığı belirtildi.

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En kritik isimlerden biri daha tutuklandı
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