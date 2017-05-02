Erdoğan, Putin görüşmesi öncesi Kremlin'den açıklama

Basın mensuplarının yarınki önemli zirveye ilişkin sorularını yanıtlayan Peskov, Putin ve Erdoğan'ın Suriye krizini ve ikili ilişkileri konuşacağını kaydetti. Peskov, liderlerin askeri-teknik işbirliğini kapsamlı ve detaylı bir şekilde ele alacağının altını çizdi.

PUTİN VE ERDOĞAN, NORMALLEŞME SÜRECİNDE 5. KEZ GÖRÜŞECEK

Putin ve Erdoğan, 24 Kasım 2015'teki uçak krizinin ardından iki ülke arasında normalleşme çabalarının sürdüğü 1.5 yıla yakın süre zarfında beşinci kez bir araya gelecek.

Soçi'de gerçekleşecek olan görüşmenin odağında Suriye meselesi olacak.