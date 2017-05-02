Eruh'ta PKK'ya ait silah ve patlayıcılar ele geçirildi

Eruh İlçesi kırsalındaki 3 farklı noktada güvenlik güçlerinin yaptığı aramada bulunan sığınak ve içerisinde silah ile mühimmatlar hakkında Siirt Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Siirt İli Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışması sonucunda Siirt İli Eruh İlçesi kırsalında PKK bölücü terör örgütü mensuplarının faaliyetlerini engellemek maksadıyla Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve 3. Komando Tugay Komutanlığı unsurlarınca 27 ve 28 Nisan 2017 tarihinde operasyon icra edilmiştir.

3 FARKLI KOORDİNATTA SIĞINAKLAR BULUNDU

Operasyon esnasında 3 farklı koordinatlarda bulunan sığınaklar ve arazide yapılan aramalarda; 50 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü, 48 adet pil, 7 adet pillere bağlı el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, 17 adet PKMS makinalı tüfeği mühimmatı, 8 adet roket atar sevk fişeği mühimmatı, 39 adet M-16 piyade tüfeği mühimmatı boş kovanı, 3 adet Dragunav (Kanas) keskin nişancı tüfeği şarjörü, 1 adet jeneratör, çok sayıda örgütsel doküman ve muhtelif yaşam malzemesi (yiyecek/giyecek) ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatları doğrultusunda; örgütsel doküman niteliğindeki malzemeler ve silah şarjörleri muhafaza altına alınmış olup, diğer malzemeler ve el yapımı patlayıcı düzenekleri olay yerinde imha edilmiştir" denildi.