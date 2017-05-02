FETÖ'nün bombaladığı emniyet binasında yıkım çalışmaları sürüyor

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında FETÖ mensuplarınca hedef alınan ve bombalanma sonucu ağır hasar gören Ankara Emniyet Müdürlüğünün içerisinde İstihbarat ve Güvenlik Şube Müdürlüklerinin bulunduğu 10 katlı binası ile hemen arkasındaki eski Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü binası ve yemekhanenin yıkımı için çalışmalar devam ediyor.

İçerisindeki demirbaşları sökülen ve ilk olarak çatı katı, ardından da üzerine çıkartılan iş makineleriyle kat kat yıkılan 10 katlı binada, son 5 katın dışarıdan yıkımı sürüyor. Yıkım çalışmalarının 15 gün içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Binaların tamamen yıkılmasının ardından, proje ve ihale sürecinin tamamlanmasıyla yeni hizmet binası temelinin yaz aylarında atılması planlanıyor.

EMNİYET BİNASI...

Darbe girişimi sırasında ağır hasar alan Ankara Emniyet Müdürlüğü yerleşkesindeki 10 katlı bina, 51 yıldır hizmet veriyor.

1956 yılında inşaatına başlanan ve başlangıçta hastane olarak planlanan bina, 1965 yılında tamamlanarak Ankara Emniyet Müdürlüğü hizmet binası olarak faaliyete geçti.

Söz konusu binanın arka tarafından bulunan TEM Şube Müdürlüğü tarafından kullanılan iki katlı bina ise geçmiş yıllarda polis evi olarak hizmet verdi.