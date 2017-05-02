Kılıçdaroğlu’na son uyarı! Parti içi muhalefet gemileri yaktı

Kılıçdaroğlu'na muhalif kanattan yükselen seslerden biri olan Fikri Sağlar'dan flaş açıklamalar art arda geldi. 'Her türlü göreve hazırım' diyerek genel başkanlığa adaylık sinyali veren Sağlar, "Bugüne kadar fedakarlık yaparak buralara geldik. Artık fedakarlık yapmayacağız, olağanüstü bir kurultay gerekiyor. Olağanüstü kongre CHP'ye zaman kaybettirir. Onun için bir an önce olağanüstü kurultay yapılmalı" dedi.

İşte Fikri Sağlar'ın Kılıçdaroğlu'na 'son uyarı' niteliğindeki o açıklamaları:

"PARTİM İÇİN HER TÜRLÜ GÖREVE HAZIRIM"

Benim aday olmak gibi bir talebim yok. Bu sonra verilecek bir karardır. 35 yıllık siyasi birikimimle bu uyarıları yapıyorum, önerilerde bulunuyorum. Bunun için her türlü göreve de hazırım. CHP bütün kimliklerden oy almalıdır. Kıyılara sıkışmış bir parti olmaktan çıkmalıdır. CHP içerisinde yurtsever insanlar, solcular olmalı. Bundan sonra bu kucaklamayı genişleteceklerin partisi haline gelmelidir.

"KARAR ALINMASINA İZİN VERMİYOR KULAĞINA NE FISILDANIRSA UYGULUYOR"

Kemal Kılıçdaroğlu, PM'de herhangi bir karar alınmasına izin vermiyor. 6-7 saat tartışıyoruz ancak o, kulağına kim ne fısıldıyorsa kararını ona göre veriyor. 19 Aralık'ta Aylin Nazlıaka, Kılıçdaroğlu'na giderek "Atatürk portresini indiren kişi budur" demiş. 7 Şubat'ta PM'yi toplayıp Aylin Nazlıaka'nın partiden ihracı için bize geldi. Aradan 45 gün geçmiş ve biliyorsun. Bu kişileri çağırıp yüzleştirmiyorsun. Bizleri saatlerce tartıştırıyorsun.

"KRİZ YARATAN AÇIKLAMALAR ZAYIF KADRONUN İŞİ!"

Atatürk portresi, Hüsnü Bozkurt'un söylediği 'Denize dökeriz' sözü ve son olarak 'Sine-i millet' açıklamasının dallanıp budaklanmasının nedeni kriz yönetilememesidir. Kadro ve anlayış iyi değilse kriz yönetemezsiniz. Kadro ve anlayış çok zayıf.

"ARTIK FEDAKARLIK YOK, TÜM GEMİLERİ YAKTIK"

CHP tabanı, eşitlik olsun, barış olsun diye önden gidiyor. CHP yönetimi de onların eteklerine tutunarak arkadan geliyor. Partinin bundan da kurtulması gerekiyor. Bugüne kadar fedakarlık yaparak buralara geldik. Artık fedakarlık yapmayacağız, olağanüstü bir kurultay gerekiyor. Olağanüstü kongre CHP'ye zaman kaybettirir. Onun için bir an önce olağanüstü kurultay yapılmalı. PM'de bunları konuştuk. Önce PM ve milletvekilleri toplandı. Daha sonra il başkanları. Sonra da belediye başkanları toplanacak ve artık bir karar alınacak. CHP artık karar almak ve uygulamak zorundadır. Karar veremeyenlerin yerine karar vereceklerle yürümek zorundadır. Çünkü artık fedakarlık bitti. Bütün gemiler yakıldı. (Akşam)

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