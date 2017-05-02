Kılıçdaroğlu'nun demokrasi anlayışı

"GEREKİRSE KAPININ ÖNÜNE KOYACAĞIM"

Halk oylamasında ülkenin en az yüzde 50'nin demokrasiye sahip çıktığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "YSK'nın bunu, bütün ayak oyunlarına rağmen yüzde 49'un altına indiremediğini" iddia etti. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Yüzde 49 demokrasi paydasının bütünüdür. Demokrasiye inanların bütünüdür. Sadece CHP'nin değil. Bunu yaparsak haksızlık yapmış oluruz. Yüzde 49, bu ülkede demokrasiye inanan bütün insanların ortak oyudur. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte yüzde 49 paydayı küçültmek değil büyütmek için mücadele edeceğiz. Herkesle konuşacağız. Demokrasiden yana olan bütün siyasal partiler, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleriyle konuşacağız. Bizim hayırımız sona ermiş bir hayır değildir. Biz demokrasi mücadelesini yeni başlatıyoruz. Verilen mücadele bizim demokrasi tarihimizin en önemli kilometre taşlarından biridir. Bütün baskılara, saldırılara rağmen, silahlı ve silahsız, bütün eşit olmayan koşullara rağmen bu ülkenin seçmenlerinin yarısı sandığa gitti ve demokrasiden yana tavır koydu. Bu olağanüstü değerlidir. Bu değeri korumak her CHP'linin boynunun borcudur. Parti içi mücadele, parti içi kavga... Parti içi kavgaya asla izin vermeyeceğim. Kavga edenleri gerekirse kapının önüne koyacağım."