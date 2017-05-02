LPG tankından 70 litre uyuşturucu yapımında kullanılan madde çıktı!

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ

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Giriş Tarihi: 2.5.2017 12:46
LPG tankından 70 litre uyuşturucu yapımında kullanılan madde çıktı!

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uluslararası uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 150 litre uyuşturucu yapımında kullanılan Asetik Anhidrit maddesi ele geçirildi. Bu maddenin 70 litresinin lüks bir aracın LPG tankına yerleştirilmesi dikkat çekti.

Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçları ile Mücadele Büro Amirliği'nce uluslararası uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

DEPOYA OPERASYON

Ekiplere Y.Ö. isimli şahsa Bulgaristan'dan uyuşturucu madde getirileceği ve bu maddeyi Kırklareli ili girişinde teslim edeceği ihbarı gelmesi üzerine hakarete geçildi. Şüpheli Y.Ö.'ye ait depoya yapılan operasyonda 4 adet plastik su bidonlarında yaklaşık 80 litre uyuşturucu imalatında kullanılan Asetik Anhidrit maddesi ele geçirildi.

LPG TANKINDA 70 LİTRE

Depo içerisinde park halinde ve bagaj kapağı açık halde olan Bulgaristan vatandaşı N.R.M isimli şahsa ait lüks araçta yapılan aramada, aracın bagaj kısmında bulunan LPG tankı içerisine yerleştirilmiş yaklaşık 70 litre uyuşturucu imalatında kullanılan Asetik Anhidrit maddesi bulundu.

Y.Ö, eşi F.Ö ve Bulgaristan vatandaşı N.R.M isimli şahıslar ekiplerce gözaltına alındı. F.Ö isimli şüpheli ifade ardından serbest bırakılırken olay ile bağlantısı olduğu tespit edilen Ş.Ç. isimli şüpheli İstanbul ilinde yakalanarak gözaltına alındı.

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LPG tankından 70 litre uyuşturucu yapımında kullanılan madde çıktı!
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