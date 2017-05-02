MHP kabinede olacak mı?

MHP KABİNEDE OLACAK MI?

Hükümette görev alacağız bunun için kriterlerimiz şunlardır gibi bir durum yoktur. Gün gelir Milliyetçi harekete de tek başına iktidar nasip olur inşallah. 65. hükümet görevinin başındadır. MHP, nasıl bir partidir? Biz başkalarının eksiğini tamamlamak için yama kurmaya hazır bir parti miyiz? MHP'li bakan iddialarının aslı yoktur.

CUMHURBAŞKANI'NIN YURT DIŞI ZİYARETLERİNE KATILAN MHP'Lİ VEKİLLER

Sayın Cumhurbaşkanı yurt dışına giderken partilerden katılmasını arzuladığı milletvekillerini ifade etmektedir. Önümüzdeki hafta içerisinde de öyle olacak. Ben de MHP olarak milletvekillerinin bu tür seyahatlare katılmalarına müsaade ediyorum. Arkadaşlarımız da katılıyorlar.