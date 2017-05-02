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Gündem Haberleri
Nursel Aydoğan'ın yeniden tutuklanmasına karar verildi
Nursel Aydoğan
'ın yeniden tutuklanmasına karar verildi
DHA
Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.5.2017
09:39
Güncelleme Tarihi: 2.5.2017
10:18
HDP
Diyarbakır Milletvekili
Nursel Aydoğan
'ın yargılandığı davada yeniden tutuklanmasına karar verildi.
Nursel Aydoğan
daha önce bu davadan tahliye edilmiş, Savcılık ise tahliye kararına itiraz etmişti.
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Nursel Aydoğan'ın yeniden tutuklanmasına karar verildi
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