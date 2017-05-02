'ın yeniden tutuklanmasına karar verildi

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 2.5.2017 09:39 Güncelleme Tarihi: 2.5.2017 10:18
Nursel Aydoğan'ın yeniden tutuklanmasına karar verildi

Diyarbakır Milletvekili 'ın yargılandığı davada yeniden tutuklanmasına karar verildi.

daha önce bu davadan tahliye edilmiş, Savcılık ise tahliye kararına itiraz etmişti.

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Nursel Aydoğan'ın yeniden tutuklanmasına karar verildi
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