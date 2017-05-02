'lı böyle yakalandı

İHA

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Giriş Tarihi: 2.5.2017 15:28 Güncelleme Tarihi: 2.5.2017 15:53
PKK'lı terörist böyle yakalandı

'de terör örgütü ile irtibatlı olan ve kırsal alandan Kayseri'ye gelen , yapımı devam eden bir hastanenin şantiyesi içerisindeki konteynerde yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmada, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttükleri çalışmalar neticesinde yapımı devam eden bir hastanenin şantiyesi içerisindeki konteynerlere operasyon düzenlendi. Operasyonda, /KCK terör örgütleri ile irtibatı tespit edilen ve kırsal alandan Kayseri'ye gelen Harun Piran (K) kod adlı M.B., yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon, saniye saniye kaydedildi.

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PKK'lı terörist böyle yakalandı
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