Sosyal medyada terör propagandasına hapis

Kocaeli'de sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiası ile gözaltına alınarak tutuklanan Murat Aslan hakim karşısına çıktı. Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Murat Aslan ve avukatı katıldı. İddianamede yer alan PKK/KCK propagandası yapılan sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu belirten Murat Aslan paylaşımları kendisinin yapmadığını, kimin yaptığını da bilmediğini savundu. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sosyal medya üzerindeki paylaşımlarında PKK/KCK'nın propagandası mahiyetinde fotoğraf ve videoya yer vererek, söz konusu örgütün şiddet ve cebir içeren yöntemlerini övücü ve teşvik edici şekilde propagandasını yaptığı anlaşılan Murat Aslan'ın cezalandırılmasını talep eti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti Murat Aslan'ın 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Murat Aslan tutuklu bulunduğu süre dikkate alınarak tahliye edildi.