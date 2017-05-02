Teröristler döktükleri kanda boğulacaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hindistan ziyaretinde iki ülke arasında terörle mücadelede işbirliği mesajları öne çıktı. Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelişinde Cumhurbaşkanı Pranab Mukherjee ve Başbakan Narendra Modi tarafından karşılandı. Erdoğan daha sonra Başbakanlık'ta Hindistan Başbakanı Modi ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. İki lider daha sonra ortak basın açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şöyle dedi:"24 Nisan günü gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden Hint güvenlik görevlileri için bir kez daha taziye dileklerimi ifade etmek isterim. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu menfur saldırıyı da lanetliyorum. Dünyanın en tehlikeli terör örgütlerine karşı mücadele eden bir ülke olarak Türkiye terörle mücadelesinde Hindistan ile tam bir dayanışma içindedir.Terör örgütlerinin hedefi, yıldırmak, kan ve gözyaşı üzerinden ikbal devşirmektir. Ancak ne kadar uğraşırsa uğraşsınlar teröristler döktükleri kanda boğulacaktır. Mahatma Gandi'nin veciz ifadesiyle 'Güç, fiziki kapasiteden değil, boyun eğmeyen iradeden gelir.' İki dost ülke olarak terör örgütlerinin irademize pranga vurmasına asla fırsat vermeyeceğiz.İstişarelerimiz sırasında 15 Temmuz gecesi demokrasimize kast eden FETÖ hakkında ayrıntılı bilgi verdim. Bu karanlık yapı dünyanın en tehlikeli, en gözü dönmüş terör örgütlerindendir. Sadece ülkemiz için değil, legal görünümlü kuruluşlar altında faaliyette bulunduğu diğer ülkeler için de çok ciddi tehdit oluşturmaktadır. Dostlarımızı FETÖ'nün örgütlenme modeli, insan kaynağı ve paravan kuruluşları hakkında bilgilendiriyor, ikaz ediyoruz. Dost Hindistan'ın alacağı önlemlerle FETÖ'yü ülkesinden tamamen çıkaracağına inanıyorum.Dünyada popülizmin arttığı, din, etnik köken, mezhep temelli ayrışmanın körüklendiği bir süreçten geçiyoruz. Bizler tarih boyunca farklı medeniyetlere beşiklik yapmış ülkeleriz. Bölgesel ve küresel ölçekte barış, istikrar ve adaletin hâkim kılınması için Türkiye ve Hindistan çok önemli rol oynayabilir."Hindistan Başbakanı Modi de Kasım 2015'te G-20 Zirvesi nedeniyle Türkiye'ye yaptığı ziyareti hep hatırladığını belirterek, "Ziyaretiniz bizlere bunun karşılığında aynı sıcaklığı size sunma fırsatı verdi" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile terörle mücadele konusunu da ele aldıklarını belirten Modi, "Herhangi bir şekilde terörist faaliyetlerin hiçbir makul nedeni olamaz. Ben ve Sayın Cumhurbaşkanı ikili ve çok taraflı işbirliği yaparak bu kötülükle baş etmeye karar verdik" dedi. Öte yandan basın toplantısı öncesinde iki ülke arasında anlaşma ve mutabakat zabıtları imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Cumhurbaşkanı Pranab Mukherjee ile de görüştü. Basına kapalı görüşmenin ardından Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile Mukherjee tarafından onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.