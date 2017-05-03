CHP’de koltuk savaşı başladı

Referandumda yaşanan başarısızlığı, YSK'yı suçlayarak ve hukuki süreç başlatarak kapatmaya çalışan CHP
'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çabası parti içi muhalefetin hareketlenmesini engelleyemedi. Kılıçdaroğlu'nun referandum sonrası yol haritasını belirlemek üzere milletvekilleri, PM üyeleri ve il başkanlarıyla yaptığı toplantılarda dile getirilen olağanüstü kurultay talepleri parti içi muhalefetin temsilcileri olarak görülen eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, ile milletvekilleri Muharrem İnce ve Fikri Sağlar tarafından yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.
BAYKAL KARIŞTIRDI
Referandumun ardından Kılıçdaroğlu ile görüşerek bundan sonraki süreçle ilgili görüş ve kurultay taleplerini ileten Baykal'dan, önceki gün katıldığı bir televizyon yayınında da CHP kulislerini hareketlendiren açıklamalar geldi. Baykal, "Genel Başkan ben adayım diyorsa, doğal olarak o adaydır. Eğer 'Ben aday değilim' diye bir karar alırsa Genel Başkan, ne yapacağız? CHP, cumhurbaşkanı adayı olmayı kabul eden veya ikna edilen ne kadar insan varsa tümünü derhal kurultayı olağanüstü çağırıp, 'Genel başkan olarak kimi istiyorsanız seçin, o adayınız olacaktır' demesi lazım" dedi. Baykal kendisinin adaylık talebinin olmadığını ifade ederken CHP kulislerinde Baykal'ın olası bir kurultayda aday olmayıp, bir ismi destekleyeceği, 2019'da ise Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde genel başkanlığı bu kişiden devralarak aday olacağı konuşuluyor.
İNCE'DEN HAZİRAN ÇAĞRISI
Baykal'dan gelen olağanüstü kurultay çağrısının yanı sıra Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'dan da "Kemal Bey kurultay çağrısı yapmalı. Aday olabilir. Güvenoyu almalı" açıklaması geldi. Genel başkanlık yarışına katılması beklenen Yalova Milletvekili Muharrem İnce ise kurultayın kasımda yapılmasının teknik olarak mümkün olmadığını belirterek, "İki yıl dolmadan olağan kurultay yapılamaz. 16 Ocak 2018'den önce olağan kurultay yapılması mümkün değildir. Allah korusun, parti kayyuma gider" dedi. Olağanüstü kurultay için imza toplamayı doğru bulmadığını belirten İnce "Genel Başkan kendisi olağanüstü kurultayı haziranda toplarsa çok şık olur" dedi.
'HERKES İÇİNE SİNDİRİP DEĞERLENDİRSİN, TARTSIN'
CHP
Milletvekili Deniz Baykal önceki gün yaptığı açıklamalara ilişkin dün TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sorumluluk duygusu içinde uyarı, öneri de içeren bir yol haritası ortaya koyduğunu belirten Baykal, "Bunun üzerine ek açıklama yapmaya gerek yok. Herkes içine sindirsin, değerlendirsin, tartsın. Sonunda da doğru bir oluşum ortaya çıkar, doğru bir karar alınır, yeni bir süreç başlar" dedi. Baykal, Muharrem İnce'nin açıklamarıyla ilgili ise "Önerinin yerine getirilmesinin bir anlamı, değeri vardır, yerine getirilmemesinin de sorumluluğu vardır" diye konuştu.
'PARTİ İÇİ KAVGA EDENLERİ KAPININ ÖNÜNE KOYACAĞIM
CHP
lideri Kemal Kılıçdaoğlu ise dün Meclis'teki grup toplantısında yaptığı konuşmada muhalif isimlere yönelik tehdit gibi sözler geldi. Referandumda alınan 'hayır' oylarının değerli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bu değeri korumak her CHP'linin boynunun borcudur. Parti içi mücadele, parti içi kavga. Parti içi kavgaya asla izin vermeyeceğim, kavga edenleri gerekirse kapının önüne koyacağım" dedi.