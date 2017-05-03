'de kavga büyüyor!

AA

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Giriş Tarihi: 3.5.2017 15:24 Güncelleme Tarihi: 3.5.2017 15:36
CHP'de kavga büyüyor!

'de sular iyice ısındı. genel başkanlığı için aday gösterilen Mersin Milletvekili hakkında bugün disiplin sürecinin başlatılması kararının alındığı öğrenildi.

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, MYK toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasında, "MYK'da yapılan değerlendirmeler ışığında Mersin milletvekilimiz 'ın basında yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında disiplin soruşturması başlatılması için parti meclisinden talepte bulunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir" dedi.

KONGRE SÜRECİ BAŞLADI

Öte yandan Genel Başkan Yardımcısı Bingöl de bir açıklama yaptı ve tüzük gereği CHP'de olağan kurultayların iki yılda bir yapıldığını hatırlatarak, "MYK'da alınan kararla bugün itibarıyla olağan kongre sürecini başlatmış bulunuyoruz. Bu sürecin tamamlanmasının hemen akabinde Parti Meclisimiz 36. Olağan Kurultay'ın tarihini belirleyecek" dedi.

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CHP'de kavga büyüyor!
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