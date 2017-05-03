CHP'de kavga büyüyor!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, MYK toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasında, "MYK'da yapılan değerlendirmeler ışığında Mersin milletvekilimiz Fikri Sağlar'ın basında yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında disiplin soruşturması başlatılması için parti meclisinden talepte bulunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir" dedi.

KONGRE SÜRECİ BAŞLADI

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl de bir açıklama yaptı ve tüzük gereği CHP'de olağan kurultayların iki yılda bir yapıldığını hatırlatarak, "MYK'da alınan kararla bugün itibarıyla olağan kongre sürecini başlatmış bulunuyoruz. Bu sürecin tamamlanmasının hemen akabinde Parti Meclisimiz 36. Olağan Kurultay'ın tarihini belirleyecek" dedi.