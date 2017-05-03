Rusya ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Görüşülecek konuların başında Suriye geliyor" dedi. Son dönemde enerji işbirliğinde ciddi adımlar atıldığını ifade eden Erdoğan, "Türk Akımı projesi ilerliyor, Akkuyu Nükleer Enerji Santralinin ilk reaktörünün 2023 yılında hayata geçirilmesini hedefliyoruz. Bu süreci daha yakına çekmek istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, ticari kısıtlamalara ilişkin, "Ne Rusya'nın ne Türkiye'nin bürokrasiye kurban edilecek tek bir saniyesi yoktur. Bizler bu konudaki kararlılığımızı her fırsatta vurguluyoruz. 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşmak istiyorsak birlikte yapıcı ve bu konuda teşvik edici gayretin içerisinde olmamız şart" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım'ı kabulünde ele alınan konulara ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle devlette atılan bazı adımlar var, bu adımlarla ilgili olarak beraber görüşmemizi gerektiren konular vardı, bu konuları beraberce paylaşma fırsatı bulduk" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ziyareti öncesi önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle oldu:

Sayın Putin'le olan görüşmemizde süreci hızlandırmamız gerektiğini bir kez daha ifade edeceğim. Ne Rusya'nın ne Türkiye'nin bürokrasiye kurban edilecek tek bir saniyesi yoktur. Bu konudaki kararlılığımızı her fırsatta tekrarlıyoruz. Türk vatandaşlarının vize alma zorunluluğu da insanlarımız arasındaki beşeri münasebetlerimize mani oluyor. Bu konuları ele alacağız. Putin ile ele alacağımız en önemli gündem maddesi Suriye'dir. 911 km'lik bir sınıra sahip olan Türkiye'nin konumu her şeyin üstündedir. Masum sivillerin hunharca katledilmesine daha fazla sessiz kalamayız. Ateşkese önem veriyoruz. Krizin çözümü için Rusya ile ortak çalışmaya devam edeceğiz.

SORU - CEVAP

BAŞBAKAN YILDIRIM İLE KÜLLİYE'DEKİ SÜRPRİZ ZİRVEDE NE KONUŞULDU?

Kabine revizyonu hükümetin gündeminde yok. Dün yapılan katılım programının ardından Sayın Başbakan ile biraraya gelişimizin nedeni; şu anda tabiki devlette atılan bazı adımlar var. Bu adımlarla ilgili beraber görüşmemiz gereken konular vardı. Bunları paylaşma fırsatı bulduk.

GENEL BAŞKAN OLDUKTAN SONRA PARTİ YÖNETİMİNDE, TEŞKİLATLARDA, BELEDİYELERDE BAZI TASARRUFUNUZ SÖZ KONUSU OLACAK MI?

Doğmamış çocuğa don biçiyorsunuz. Resmen böyle bir görev tevdi edilmesi halinde atılacak adımları görme ,imkanınız olacak. Eğer böyle bir görev şahsıma tevdi edilirse tabii ki yeniden ele alınıp değerlendirme olabilir. Tabii ki ciddi istişareler neticesinde olacaktır. Belli bir bölgenin temsil edildiği değil 81 vilayetin temsil edildiği bir yapının oluşması benim şiarım olmuştur.

KILIÇDAROĞLU'NUN PARTİLİ CUMHURBAŞKANI AÇIKLAMALARI

Yoruma gerek bulmuyorum. Sadece kendisine bir tavisyem var. Öncelikle kendi siyasi tarihinin geçmişini okusun. 'Aykırı sese tahammülüm yok, gereğini yaparım' dedi. Aslolan buna tahammül edebilmektir. Tavsiyem şu: Siyasi tarihi öğrensin, kendi partisinin geçmişini iyi okuması lazım. Gazi Mustafa Kemal'den İnönü'ye kadar okuması lazım.

AK PARTİ ÜYELİĞİ

O yapının ilk harcından beri emeğim var. Temelini attık, hamdolsun ortaya güzel bir eser çıkardık. O günden bugüne de yapı güçlenerek bugünlere geldi. Burada tabi duygusal olmamak mümkün değil. Zaten o yasayı kimler hazırlamışsa oradan partisinden istifa etmesi gerekir ibaresini oraya kimler düşmüşse bu bir siyasi cinayettir. Benzetmeler yapılıyor; maça çıkan hakem partili olur mu? bir takımın üyesi olur mu? Gibi yaklaşımlar çok yanlış. Üye olması şart değil, orada kaydı olsa ne yazar olmasa ne yazar. Mesele adil olarak yönetmektir. Maçta da adil yönetmektir, ülkeyi de adil yönetmektir. Başbakan bir partili olarak ülkeyi yönetmiyor mu? Nihai kararı verecek olan milli iradedir. Eğer adil olmayan bir yönetim söz konusuysa görevi veren millet almasını da bilir. Ondan önce biz 367 garabetini yaşadık. Bunu neyle izah edeceksin? Onun kabul etmessiniz bunu etmessiniz, en sonunda bunu da kabul etmiyor musunuz? O zaman haydi millete! Şimdi milletin verdiği kararı da kabul etmiyorlar. İşte CHP zihniyeti budur. Bunların geçmişten bugüne nasıl geldiğini görürsünüz? Biliyorsunuz kasetle gelen bir kişi kimden görevi aldığı belli! Bunlar bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi işimize bakacağız.

BAYKAL'IN AÇIKLAMALARI

Değerli arkadaşlar o açıklamaları değerlendirmeye gerek duymuyorum. Baykal'ın açıklamaları virüs, fitne hareketidir. Baykal bu işleri bıraksında kendi başının çaresine baksın!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RUSYA'YA GİTTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 11.20'de Rusya'nın Soçi kentine hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Ankara Valisi Ercan Topaca, AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı ile diğer yetkililer uğurladı.

Erdoğan'ın beraberinde Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da Rusya'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak Soçi'ye günübirlik ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret çerçevesinde yapılacak üst düzey görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.