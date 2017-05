“Cumhurbaşkanı’nın Sincar çıkışı ve iradesi değerli"

lideri Devlet Bahçeli dün MHP grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sincar'daki terör örgütü PKK varmığına yönelik yapılabilecek operasyonlara ilişkin "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine atıfta bulunarak "Sayın Cumhurbaşkanı'nın çıkış ve iradesi değerlidir. Ve Milliyetçi Hareket'in özlediği ruh bundan ibarettir. "Türkiye Cumhuriyeti devleti nerede hain varsa, nerede kuyumuzu kazmak, infazımız için el ovuşturan canavar bulunuyorsa bir gece ya görünmeli ya da ansızın gelmelidir" dedi. Bahçeli şöyle konuştu:Avrupa'nın Türkiye'ye şaşı bakışı, kuşkulu, samimiyetsiz ve önyargılı duruşu her açıdan ibretlik, her anlamda ikiyüzlülüktür. Türk milleti tahakküm altına alınamaz. Aba altından sopa göstererek Türkiye'ye parmak sallamak hiç kimsenin harcı olamaz.Bir yanda FETÖ, diğer yanda PKK-PYD-YPG ve DEAŞ, Türkiye'nin başını ezmesi gereken zehirli yılanlardır. 15 Temmuz sonrası Türk Devleti savunma refleksine geçmiş, her alana yuvalanan hainleri temizlemeye koyulmuştur. Bu konuda epey mesafe alınmıştır. Fakat tatmin edici seviyelere ulaşamadı. FETÖ'nün ucu nereye dayanıyorsa oraya kadar gidilmeli ve kökü kazınmalıdır.16 Nisan'da kazanan Türk milleti ve Türkiye'dir. CHP havanda su dövmekte, kışkırttığı cepheleşmeden ne kazanırım arayışındadır. CHP ve kader ortağı HDP ne yaparsa yapsın, hükümet etme sistemi değişmiş, Türkiye mazisiyle uyumlu, ancak düzeltilmiş bir rotada ilerlemeye başlamıştır.MHP lideri Bahçeli grup toplantısı sonrası gazetecilerin yeni kurulacak kabinede MHP'li bakan olup olmayacağı sorusu üzerine şunları söyledi: "MHP'nin koalisyon ortağı olacağı yanlış bir kanaattir. Hükümette değişiklik kanaati AK Parti'lilere ait. MHP'nin hükümette görev alacağına dair şeyler yoktur. MHP güçlü bir partidir. Özgül ağırlığımız çok çok yüksektir. Gün gelir, MHP'ye de tek başına iktidar nasip olur."