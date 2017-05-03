Darbe çağrısı yapan avukata soruşturma

Sosyal paylaşım hesabı üzerinde Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a hakaret edip kalkışma çağrısı yapan CHP üyesi Avukat Volkan Hüseyin Ertem, hakkında soruşturma açılınca hesabını kapattı. Adana'da yaşayan ve profilinde Atatürk fotoğrafı eşliğinde CHP üyesi olduğunu belirten Ertem, Twitter'daki paylaşımlarında, "Bir katilin bir hırsızın Başbakan olduğu Cumhuriyet'te..." gibi ifadelerin yanı sıra, "Gezi'de tecrübesizdik, hazırlıksızdık, örgütlenemedik, bu kez devirmeden içeri girmeyeceğiz" gibi sözlerle darbe çağrısı da yapmaktan geri durmadı. Adana Barosu'na kayıtlı Ertem hakkındaki soruşturma, Nuri Başkapan'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı ihbarla başlatıldı. Soruşturma sonra "asla vazgeçmeyeceğiz" diyen Ertem'in hesabını kapattığı görüldü.