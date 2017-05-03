Eski milletvekili Esat Canan gözaltına alındı

Son dönemde Halkların Demokratik Partisi'nden seçilen Hakkari eski Milletvekili Esat Canan, Twitter hesabı üzerinden, gözaltına alındığını duyurdu.

Canan mesajında, "Yüksekova/Karlı Köyü'nde ikamet ettiğim evimden gözaltına alındım. Evimde arama yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Canan'ın Diyarbakır'da yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Esat Canan 19 ve 22'nci dönemlerde CHP, 24'üncü dönem ise HDP'den milletvekililği yaptı.