Eski milletvekili na alındı

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Giriş Tarihi: 3.5.2017 10:44 Güncelleme Tarihi: 3.5.2017 10:52
Eski milletvekili Esat Canan gözaltına alındı

HAKKARİ'de CHP ve son olarak geçen dönem HDP'den milletvekilliği yapan 'ın evinde sabah saatlerinde polis arama yaptı. Canan, ifade vermek üzere adliyeye götürüleceğini söyledi.

Son dönemde Halkların Demokratik Partisi'nden seçilen Hakkari eski Milletvekili , Twitter hesabı üzerinden, na alındığını duyurdu.

Canan mesajında, "Yüksekova/Karlı Köyü'nde ikamet ettiğim evimden gözaltına alındım. Evimde arama yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Canan'ın Diyarbakır'da yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Esat Canan 19 ve 22'nci dönemlerde CHP, 24'üncü dönem ise HDP'den milletvekililği yaptı.

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Eski milletvekili Esat Canan gözaltına alındı
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