Fed faiz kararını verdi

Amerikan Merkez Bankası Fed, 2-3 Mayıs'ta düzenlen toplantı sonucu faizlerde değişikliğe gitmeyerek, yüzde 0.75-1 aralığında tuttu.
Amerikan Merkez Bankası Federal Rezerv Sistemi (Fed), minimum faiz oranını 0,75, maksimum faiz oranını 1 oranında tutarak, değişikliğe gitmedi.
Federal Rezerv Sistemi mayıs toplantısı sonucunda, yıllık enflasyonun yüzde 2 hedefinde seyrettiğini açıkladı ve 1. çeyrekte ABD ekonomisinde görülen 'büyüme yavaşlaması' durumunun, geçici olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.