İsmailağa Vakfı: Bizimle hiçbir ilgisi yok

Vakıftan yapılan açıklamada, ısrarla sürdürdükleri fitne, fesat ve istismar faaliyetleri dolayısıyla cemaatle ilişiği kesilen ancak "Fatih Medreseleri" ve "Masum Bayraktar" adıyla faaliyetlerine devam edenlerin pek çok kez İsmailağa Cemaati'nin merkezi iradesi, faaliyetleri, ruhu ve manası ile hiçbir münasebetlerinin bulunmadığına dair kamuoyuna açıklamalar yapıldığı aktarılan açıklamada, bu konudaki hukuki takiplerin de devam ettiği bildirildi.

KÖTÜ NİYETLİ İSTİSMARCILAR

Açıklamada, "Cemaatimize yakınlıkları ve mânevî bağlılıkları ile bilinen Kıyam-Der mensuplarına karşı Masum Bayraktar taraftarlarının kışkırtması, tâcizi ve taarruzlarıyla yaşanan arbedenin, câmiamız ve cemaatimizle hiçbir münâsebeti olmadığı gibi câmiamızın îtibârına ve hükmî şahsiyetine zarar verici olduğu ve insanlarımızda endişeye yol açtığı açıktır" ifadeleri yer aldı.