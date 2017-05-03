İsmailağa Vakfı: Bizimle hiçbir ilgisi yok

Giriş Tarihi: 3.5.2017 09:49 Güncelleme Tarihi: 3.5.2017 10:17
İsmailağa Vakfı: Bizimle hiçbir ilgisi yok

Mekke’de geçtiğimiz hafta iki Türk kafilenin arbedesi hakkında ortaya atılan iddiaların ardından İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı’ndan açıklama geldi. Hukuki sürecin işlediği bildirildi.

Vakıftan yapılan açıklamada, ısrarla sürdürdükleri fitne, fesat ve istismar faaliyetleri dolayısıyla cemaatle ilişiği kesilen ancak "Fatih Medreseleri" ve "Masum Bayraktar" adıyla faaliyetlerine devam edenlerin pek çok kez İsmailağa Cemaati'nin merkezi iradesi, faaliyetleri, ruhu ve manası ile hiçbir münasebetlerinin bulunmadığına dair kamuoyuna açıklamalar yapıldığı aktarılan açıklamada, bu konudaki hukuki takiplerin de devam ettiği bildirildi.

KÖTÜ NİYETLİ İSTİSMARCILAR

Açıklamada, "Cemaatimize yakınlıkları ve mânevî bağlılıkları ile bilinen Kıyam-Der mensuplarına karşı Masum Bayraktar taraftarlarının kışkırtması, tâcizi ve taarruzlarıyla yaşanan arbedenin, câmiamız ve cemaatimizle hiçbir münâsebeti olmadığı gibi câmiamızın îtibârına ve hükmî şahsiyetine zarar verici olduğu ve insanlarımızda endişeye yol açtığı açıktır" ifadeleri yer aldı.

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İsmailağa Vakfı: Bizimle hiçbir ilgisi yok
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