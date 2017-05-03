Kılıçdaroğlu'na cevap gecikmedi

CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar MYK kararı ile hakkında disiplin süreci başlatılma tavsiyesi verilmesini CNN Türk Canlı yayınında değerlendirdi. Sağlar, karardan dolayı üzüntü duyduğunu ifade ederek şöyle konuştu: "Söylediklerimin hepsinin arkasındayım. Korkmadan var olan bir gerçeği ortaya koymak istedim. Bunlar 'yanlış' denilmiyor sadece 'neden' deniliyor. Korku imparatorluğu var kimse düşündüklerini ifade edemiyor

KORKMUYORUM DOĞRU BİLDİĞİMİ SÖYLÜYORUM İHRAÇ EDİLEBİLİRİM HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL

Ben cesaretle söylüyorum. İhraç edilebilirim hiç önemli değil. 'Partinin kapısının önüne koyarız' dediler. Partinin kapısının önü ülkemin topraklarının önüdür. Bu topraklarda yaşayan yurttaşlarım için varım. Korkmuyorum doğru bildiğimi söylüyorum. Benim yanlış olduğumu bana söylesinler. Niye şu medyada konuştun suçu ile gelmesinler.

KORKMUYORUM KİME GÖZDAĞI VERİYORLAR BİLMİYORUM. GÖZDAĞI ALACAK BİRİSİ DEĞİLİM

Korkmuyorum kime gözdağı veriyorlar bilmiyorum. Gözdağı alacak birisi değilim. Doğru bildiklerimi söyleyeceğim.