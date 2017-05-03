Son dakika: Külliye'de sürpriz görüşme!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nden ayrıldı.

Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ndeki üyelik töreninin ardından partideki genel başkanlık makamına geçti.

Burada yaklaşık 1,5 saat Başbakan Binali Yıldırım ve partililer ile bir araya gelen Erdoğan, daha sonra parti genel merkezinden ayrıldı.

Erdoğan ile aynı araçta Başbakan Yıldırım da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitti.

Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım arasındaki sürpriz görüşme 5 buçuk saat sürdü.