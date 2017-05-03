: 'de sürpriz görüşme!

Giriş Tarihi: 2.5.2017 20:08 Güncelleme Tarihi: 3.5.2017 01:44
Son dakika: Külliye'de sürpriz görüşme!

, AK Parti Genel Merkezi'ndeki üyelik töreninin ardından Yıldırım ile Cumhurbaşkanlığı si'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan arasındaki görüşme 5 buçuk saat sürdü

Recep Tayyip , AK Parti Genel Merkezi'nden ayrıldı.

Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ndeki üyelik töreninin ardından partideki genel başkanlık makamına geçti.

Burada yaklaşık 1,5 saat ve partililer ile bir araya gelen Erdoğan, daha sonra parti genel merkezinden ayrıldı.

Erdoğan ile aynı araçta Başbakan Yıldırım da Cumhurbaşkanlığı si'ne gitti.

Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım arasındaki sürpriz görüşme 5 buçuk saat sürdü.

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Son dakika: Külliye'de sürpriz görüşme!
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