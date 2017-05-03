Yunan mahkemesinden darbeci askerler için skandal karar!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerden üçüne ilişkin daha Türkiye'nin yeni iade talebi reddedildi.

Darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan darbeci sekiz askerden Ahmet Güzel, Gencay Böyük ve Bilal Kurugül, Türkiye'nin yeni iade talebi üzerine başkent Atina'daki temyiz mahkemesinde hakim karşısına çıkarıldı.

Suçlamaları reddeden askerlerin savunmalarından sonra söz alan savcı Evgenia Kivelou, Türkiye'nin yeni iade talebindeki suçlamaların öncekilerden farklı olmadığını savunarak, askerlerin iade edilmemelerini istedi.

Temyiz mahkemesi 3 darbecinin iadesini reddetti

Darbeci üç askerin Türkiye'ye iadesinin reddedilmesine karar veren mahkeme, gözaltında tutulan darbecilerin idari kurumlar tarafından da uygun görülürse serbest bırakılmasında mahsur görülmediğini bildirdi.

Darbeciler, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası askeri helikopterle Yunanistan'a kaçmış ve sığınma talebinde bulunmuştu. Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos), ocak ayında bu askerlere yönelik Türkiye'nin iade talebini reddetmişti. Bunun üzerine Türkiye, iki yeni suçlamayla askerlerin iadesini yeniden talep etmişti.

Mahkeme geçen haftadaki duruşmada darbecilerden Süleyman Özkaynakçı, Feridun Çoban ve Abdullah Yetik'in iadesi için ret kararı vermişti.

Askerlerin sığınma başvuruları, Yunanistan İltica Ofisi tarafından değerlendirilmeye devam ediyor. Yunan makamları, daha önce, sığınma başvuruları sonuçlanana kadar darbecilerin gözaltında tutulmalarını kararlaştırmıştı.