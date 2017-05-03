Yuvama, sevdama, aşkıma döndüm

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığına aday olduğunda "Bu bir veda değil, bu yeni bir başlangıçtır" dediğini anımsatarak, yeni dönemi bir hatim ile değil Fatiha ile başlattıklarını anlattı. Erdoğan, "27 Ağustos 2014 tarihinde milletimiz tarafından cumhurbaşkanlığı görevine seçilmem sebebiyle anayasa gereği ayrılmak zorunda kaldığım, kurucusu olduğum partime, yuvama, sevdama, aşkıma bugün yeniden dönüyorum. Tam 979 gün sonra bu hasret hamdolsun sona eriyor. Bugün burada bir kez daha 'selamünaleyküm' diyerek, heyetinizin içine tekrar dahil oluyorum" dedi.

"BU ÜLKEDE BÖLÜCÜLÜK, AYRIMCILIK OLMASIN DİYE YAPTIK"

"Bu ayrılık, aslında sadece bir resmi ayrılıktı" ifadesini kullanan Erdoğan şöyle devam etti: Aramızdaki mesafe mevzuat gereği olan bir mesafeydi. Gönlümüz hep beraber oldu, hep beraberdi. Biliyoruz ki gönüllere sınır çizmek, gönüllere duvar örmek mümkün değildir. Biz hep, 'Bu hududu kimler çizmiş gönlüme, dar geliyor gardaşım.' dedik ve işte bu günlere geldik. Bize asırlar gibi gelse de tarihi süreklilik içinde denizde damla misali olan 979 günlük ayrılığımızın sona eriyor olması, beni asıl bu bakımdan heyecanlandırıyor. Biz, milletimiz için çalıştıkça, gayret ettikçe, ter döktükçe milletimiz bize daha çok sahip çıktı. Yeri geldi biz milletimiz için gövdemizi siper ettik, yeri geldi milletimiz bizim için gövdesini siper etti.15 Temmuz bunun çok açık, net bir ispatıydı. Türkiye'ye saldıran herkesin, bizi hedef almasının sebebi budur. Bazıları sanıyor ki mesele şahsımızdır, hükümetimizdir, partimizdir. Hâlbuki mesele milletimizdir, ülkemizdir, devletimizin ta kendisidir, mesele bağımsızlığımızdır, hedeflerimizdir, iddialarımızdır.

"BU ÜLKEDE BÖLÜCÜLÜK, AYRIMCILIK OLMASIN DİYE YAPTIK"



6 ÖNEMLİ MESAJ



AB'YE SERT TEPKİ:

FASILLARI AÇARSAN KONUŞURUZ YOKSA GÜLE GÜLE: Bugüne kadar açmadığınız şu fasılları açmaktan başka çareniz yok, açarsanız ne ala, açmadığınız takdirde güle güle... Türkiye bunların kapıkulu değildir. Yukarıdan aşağıya beş madde saymışlar. 'İlk adımı Türkiye'nin atması gerekir, OHAL kalkması gerekir, şu olması lazım, bu olması lazım.' Geçin bunları geçin. Siz ne yapacaksınız onu söyleyin. Önce bu fasılları halledeceksiniz, ondan sonra masaya oturur konuşuruz. Aksi takdirde sizinle görüşecek bir şeyimiz kalmadı.

"BU ÜLKEDE BÖLÜCÜLÜK, AYRIMCILIK OLMASIN DİYE YAPTIK"

TERÖRLE MÜCADELE:

KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESECEĞİZ: FETÖ'nün, PKK'nın, DEAŞ'ın ve diğer terör örgütlerinin bütün ortak amaçları amacı bu ülkeyi bölmektir, milleti parçalamaktır, bu devleti çökertmektir. Biz o paçavralara, o niyetle bakanlara da kusura bakmasınlar o niyetle bakmayız. Gereği ne ise onlara da onu yaparız. İşte o yüzden PYD, YPG, onların Kuzey Suriye'deki heveslerini biz kursağında bırakacağız. Herkes böyle bilmelidir. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Başkasından bize yar yok, destek de yok.

"BU ÜLKEDE BÖLÜCÜLÜK, AYRIMCILIK OLMASIN DİYE YAPTIK"

FETÖ KARARLILIĞI:

ACIRSANIZ ACINACAK HALE GELEBİLİRİZ: Terör örgütleriyle mücadelenin kararlı ve süratli bir şekilde yürütülmemesi halinde başımıza neler gelebileceğini 15 Temmuz'da hep birlikte gördük. Başarısızlığa uğrattığımız darbe girişimi bize ders oldu. Şimdi bazıları diyor ki 'burada haklı, haksız, şu, bu...' Öyle veya böyle ama bir gerçeği bilelim ki takiyenin bu kadar başarılı yapıldığı bir başka örgüt Türkiye'de yoktur. Arkadaşlarıma söylüyorum; 'Önünüze gelip gözyaşı dökenler de olabilir.' Ben şuna inanıyorum, acırsak acınacak hale gelebiliriz.

TEŞKİLATA İLK ÇAĞRI:

KAPI KAPI SİYASETE DEVAM: Değerli kardeşlerim bundan sonra yükümüz daha da ağır. Rehavete kapılmaya, milletin rotasından çıkmaya hakkımız yok. Aksi takdirde şehitlerimize mahcup oluruz, gazilerimize, evlatlarımıza mahcup oluruz. Bu fakir mahcup olmak istemiyor. Sizlerin de mahcup olmak istemediğinize inanıyorum. Öyleyse çalışacağız, daha çok çalışacağız, daha samimi, daha verimli çalışacağız. Daha çok insana ulaşacağız. Bizi duymamış olana kendimizi duyuracağız. Bizi tanımamış olana kendimizi tanıtacağız.



ESKİ PARTİLİLERE:

SIRTINI DÖNEN İFLAH OLMADI: Bizim dava arkadaşlığımız ervah-ı ezelde, levh-i kalemde yazılmıştır. Ama dava adamlığı da kolay değildir. Kimse bizi buna zorlamadı. Her birimiz kendi irademizle, tercihimizle bu meşakkatli yola revan olduk. Sonunda rütbe, mevki, makam, mal ummadan, hiçbir şey hesap etmeden çıktığımız yol, bizi işte buralara getirdi. Er kişi niyetine musallada, oradan mezara. Yolculuk bu. Şu da bir gerçek ki bugüne kadar bu davaya, bu partiye sırtını dönüp de iflah olan kimse görmedim.



CHP'YE AİHM YANITI:

BU ÜLKENİN İÇİŞLERİNE KARIŞMA YETKİSİ YOK: YSK nihai karar merciidir ama sen onunla tatmin olmuyorsun, 'Anayasa Mahkemesi' diyorsun. Oradan da umudunu kesiyorsun AİHM'e gidiyorsun. Ya AİHM'nin böyle bir görevi yok. Bu ülkenin seçimle ilgili içişlerine karışma yetkisi yok. Referandumda 'evet' diyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. 'hayır' diyen kardeşlerimize de katılım sağladıkları için teşekkür ediyorum. Yüzde 51.4 bir AK Parti oyu değildir. Yüzde 48,6 da CHP oyu değildir. Kimse kimseyi aldatmasın.







DUYGU DOLU BEYANNAME

AK Parti'ye üyelik beyannamesini imzalarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kürsüye çıkarken ise Başbakan Yıldırım'ın gözleri doldu. Başbakan Yıldırım, kürsüde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a partiye üyelik beyannamesini sundu. Törenin sonunda Erdoğan, Genel Başkanlık makamının bulunduğu 8'inci kata çıktı.







KÜLLİYE







AK PARTİ GENEL MERKEZİ







RİZE- GÜNEYSU







HASRETİN VUSLATA DÖNÜŞÜNDEN NOTLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve Celal Bayar'ın ardından 57 yıl sonra Türkiye'nin dördüncü partili cumhurbaşkanı oldu. İşte tarihi törenden öne çıkan ayrıntılar:

Cumhurbaşkanı'nın, Külliye'den çıkarak AK Parti'ye gelişini TV kanalları drone kameralarla canlı yayımladı.

AK Parti Genel Merkezi'nde Erdoğan'ı, Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım karşıladı.

Erdoğan salona girerken ve kürsüye çıkarken "Dombra" şarkısı çalındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eşi Emine Erdoğan, kızı Esra Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile torunu Emine Mahinur Albayrak da yalnız bırakmadı.

Törene eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da katıldı. Davutoğlu, eski TBMM başkanları Mehmet Ali Şahin ve Cemil Çiçek ile yan yana oturdu.

Erdoğan'ın memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde, tören ilgiyle izlendi. Akşam Rize merkezde toplanan vatandaşlar da kemençe ile kutlama yaptı.



SİYASETTE TAŞLAR YERİNE OTURACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak: Hasret bitti, milletin lideri, milletin partisine geri döndü. Millete hizmet yolunda ilk günkü kadar heyecanlı, ilk günkü kadar kararlıyız.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli: Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, büyük sevdamız AK Parti'ye geri dönüyor. Hayırlı, uğurlu olsun.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: Yeni süreçte siyasette taşlar yerine oturacak. Yeni sistemin ilk uygulamasını Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü, deneyimli, vizyoner bir liderin yapacak olması da Türkiye açısından büyük bir kazanımdır.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik: Siyasi hayatımız için çok önemli bir dönüm noktası. Suni düzenlemelerden biri daha sona erdi. Yeni bir siyasal aşamaya geçildi. Hayırlı olsun.



FOTOĞRAFLAR: Ali EKEYILMAZ