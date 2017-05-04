Başbakan Yıldırım, Moldova'ya gidecek

Başbakan Binali Yıldırım, Moldova Başbakanı Pavel Filip'in davetlisi olarak 5-6 Mayıs 2017 tarihlerinde Moldova'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, söz konusu ziyaret Türkiye'den Moldova'ya Başbakan düzeyinde yapılan ilk ikili resmi ziyaret olacak.

Görüşmelerde, diplomatik ilişkilerin tesisinin 25'inci yılında Moldova'yla yeni iş birliği imkanlarının ele alınması ve muhtelif alanlarda bir dizi anlaşmanın imzalanması öngörülüyor.

Yıldırım, ziyaretinin Kişinev ayağında Moldovalı mevkidaşı Pavel Filip, Cumhurbaşkanı Igor Dodon ve Parlamento Başkanı Andrian Candu'yla görüşecek, ayrıca Başbakan Filip'le beraber Türk ve Moldova iş çevrelerinin bir araya geleceği iş forumuna hitap edecek.

Başbakan Yıldırım, ayrıca, Moldova'yla dostluk köprüsü teşkil eden Gökoğuz (Gagauz) soydaşlarının yaşadığı Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi'ni ziyaret ederek, 4. Dünya Gökoğuz Kongresi'nde katılımcılara hitap edecek.

Yıldırım, ziyaret vesilesiyle Kişinev Büyükelçiliğinin yeni hizmet binası ile Türk kurum ve müteşebbislerinin desteğiyle Moldova'da tamamlanan bazı projelerin de açılışlarını yapacak.