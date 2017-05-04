CHP'li Yarkadaş'ın yalanı ortaya çıktı

82 PUAN ALDILAR

CHP'li Barış Yarkadaş'ın ÖSYM tarafından yapılan yazılı sınavda 60 notunu alanların atandığı iddiasına karşılık ,Yarkadaş'ın açıkladığı bazı isimlerin 80 puan aldığı ortaya çıktı. Yarkadaş'ın düşük puan aldığını iddia ettiği Sevcan karayiğit'in yazılı sınavda 82 puan aldığı ortaya çıktı. Sevcan Karayiğit'in AK Parti ile üyelik ilişkisinin bulunmadığı ortaya çıktı.

Yarkadaş'ın düşük puan aldığı iddia ettiği Behice Çavuşoğlu'nun da ÖSYM tarafından yapılan yazılı sınavda 81 puan aldığı ortaya çıktı.

DİĞER PARTİLERDEN İSİMLER DE ATANDI

Avukatlıktan hakimliğe geçiş sınavında atanan isimlerin AK Parti'liler olduğu iddiasının gerçek dışı olduğu ortaya çıktı. Daha önce MHP'de il Başkanlığına aday olan D.Ö'nün de hakim olarak atadığına dikkat çekildi. Hakim olarak atanan isimler arasında MHP, Saadet Partisi hatta sosyal demokrat görüşleri ile bilinen isimler olduğu belirtildi.

Yarkadaş'ın hakim olarak atananların yüzde 90'nın AK Parti'li olduğu iddiasının gerçek dışı olduğu belirtiliyor. Atanan hakimlerin avukatlıktan hakimliğe geçen isimler olduğu, avukatların da siyasi partilerde siyaset yapmalarına engel bulunmadığına dikkat çekiliyor.