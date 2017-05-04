'li Yarkadaş'ın yalanı ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 4.5.2017 12:30 Güncelleme Tarihi: 4.5.2017 13:12
CHP'li Yarkadaş'ın yalanı ortaya çıktı

İstanbul Milletvekili 'ın lıktan liğe geçişte sadece lilerin ve yazılı da düşük not alanların hakim yapıldığı yalanı çöktü. Yarkadaş'ın düşük not aldığını iddia ettiği isimlerin 80'nin üzerinde not aldığı ortaya çıkarken, hakim olanlar arasında MHP başta olmak üzere diğer partilerde siyaset yapmış isimler de olduğu ortaya çıktı.

82 PUAN ALDILAR

'li 'ın ÖSYM tarafından yapılan yazılı sınavda 60 notunu alanların atandığı iddiasına karşılık ,Yarkadaş'ın açıkladığı bazı isimlerin 80 puan aldığı ortaya çıktı. Yarkadaş'ın düşük puan aldığını iddia ettiği Sevcan karayiğit'in yazılı sınavda 82 puan aldığı ortaya çıktı. Sevcan Karayiğit'in ile üyelik ilişkisinin bulunmadığı ortaya çıktı.

Yarkadaş'ın düşük puan aldığı iddia ettiği Behice Çavuşoğlu'nun da ÖSYM tarafından yapılan yazılı sınavda 81 puan aldığı ortaya çıktı.

DİĞER PARTİLERDEN İSİMLER DE ATANDI

lıktan liğe geçiş sınavında atanan isimlerin AK Parti'liler olduğu iddiasının gerçek dışı olduğu ortaya çıktı. Daha önce MHP'de il Başkanlığına aday olan D.Ö'nün de hakim olarak atadığına dikkat çekildi. Hakim olarak atanan isimler arasında MHP, Saadet Partisi hatta sosyal demokrat görüşleri ile bilinen isimler olduğu belirtildi.

Yarkadaş'ın hakim olarak atananların yüzde 90'nın AK Parti'li olduğu iddiasının gerçek dışı olduğu belirtiliyor. Atanan hakimlerin avukatlıktan hakimliğe geçen isimler olduğu, avukatların da siyasi partilerde siyaset yapmalarına engel bulunmadığına dikkat çekiliyor.

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CHP'li Yarkadaş'ın yalanı ortaya çıktı
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