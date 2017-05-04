Eleştiriler geldi demokrasi bitti

Referandum sonuçlarını ve millet iradesini tanımayan CHP'de, parti içi hesaplaşma başladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partilileri, referandum sonuçlarına ilişkin hukuki süreçlerle oyalama taktiği tutmazken, yönetimle muhalefet arasında kılıçlar çekildi. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, daha önce de genel başkanlık yarışına giren Muharrem İnce ile partinin sol kanadını temsil eden Fikri Sağlar, Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirelerde bulunup kurtultay çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu ise önceki gün yaptığı açıklamada parti içi muhalefeti "Kapının önüne koyarım" diyerek tehdit etti. Eleştiri ve olağanüstü kurultay talepleri dün Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK'da da değerlendirildi. Toplantıda, Kılıçdaroğlu'nu tek adamlıkla suçlayan Fikri Sağlar'ın sözleri de değerlendirildi. Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke "Mersin Milletvekilimiz Fikri Sağlar'ın basında yaptığı açıklamalar nedeniyle, hakkında disiplin soruşturması başlatılması için Parti Meclisi'nden (PM) talepte bulunulmasına oybirliğiyle karar verildi. Hangi taleple disipline sevk edileceğine PM karar verecek" dedi. Kılıçdaroğlu ise Sağlar'ın tedbirli olarak YDK'ya sevkini görüşmek üzere PM'yi 7 Mayıs Pazar günü toplantıya çağırdı. CHP Parti Tüzüğü'ne göre parti suçları; "kesin çıkarma, geçici çıkarma, kınama ve uyarma cezası" olarak ayrılıyor.



OLAĞAN KURULTAY TAKVİMİ

CHP'de parti içi muhalefetin olağanüstü kurultay taleplerinin yolu ise olağan kurultay takvimi başlatılarak kesildi. CHP MYK'da olağan kongre takviminin başlatılması kararı alındı. Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, "3 Mayıs itibarıyla olağan kongre sürecini başlatmış bulunuyoruz. Sürecin tamamlanmasının hemen akabinde PM 36. Olağan Kurultay'ın tarihini belirleyecek" dedi.