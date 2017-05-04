Eski yeniden gözaltına alındı

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 4.5.2017 16:17 Güncelleme Tarihi: 4.5.2017 16:56
Eski general yeniden gözaltına alındı

Darbe girişimiyle ilgili 'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan eski Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğ , 'da yeniden gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () darbe girişimiyle ilgili, 'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan eski Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğ , 'da yeniden gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Sulh Ceza Hakimliğinin yakalama kararı doğrultusunda çalışma yürüten Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cengiz Karacabey'in, Süleymanpaşa ilçesinde Hürriyet Mahallesi'nde bulunduğunu tespit etti.

Karacabey, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Cengiz Karacabey, FETÖ/ faaliyetleri kapsamında 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki ilk 667 sayılı kararnameyle ihraç edilmiş, 17 Temmuz 2016'da gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eski general yeniden gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz