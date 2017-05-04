Eski general yeniden gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili, Amasya'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan eski Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Cengiz Karacabey, Tekirdağ'da yeniden gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Sulh Ceza Hakimliğinin yakalama kararı doğrultusunda çalışma yürüten Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cengiz Karacabey'in, Süleymanpaşa ilçesinde Hürriyet Mahallesi'nde bulunduğunu tespit etti.

Karacabey, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Cengiz Karacabey, FETÖ/PYD faaliyetleri kapsamında 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki ilk 667 sayılı kararnameyle ihraç edilmiş, 17 Temmuz 2016'da gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.