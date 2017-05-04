FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni yakalandı!

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri ayağına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kara Harp Okulu imamı olduğu belirlenen Sakarya Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Bölümü mezunu Şamil Gülen hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yerini tespit ettiği Şamil Gülen'i yakalamak için Kocaeli'de operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan Şamil Gülen, polis tarafından Adapazarı'na getirilerek Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne sorguya alındı.

Şamil Gülen'in Fethullah Gülen'in kardeşi Salih Gülen'in oğlu olduğu belirtildi.