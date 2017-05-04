elebaşı Gülen'in yeğeni yakalandı!

DHA

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Giriş Tarihi: 4.5.2017 19:11 Güncelleme Tarihi: 4.5.2017 19:58
FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni yakalandı!

'da, soruşturması kapsamında örgüt elebaşı 'in örgütte 'Kara Harp Okulu imamı' olduğu öne sürülen yeğeni 36 yaşındaki Kocaeli'de yakalanarak Adapazarı'na getirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün () askeri ayağına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kara Harp Okulu imamı olduğu belirlenen Sakarya Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Bölümü mezunu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yerini tespit ettiği Şamil Gülen'i yakalamak için Kocaeli'de operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan Şamil Gülen, polis tarafından Adapazarı'na getirilerek Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne sorguya alındı.

Şamil Gülen'in Fethullah Gülen'in kardeşi Salih Gülen'in oğlu olduğu belirtildi.

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FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni yakalandı!
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