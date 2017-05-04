Hainlerin paçası tutuştu

Türkiye'den darbe yiyen örgüt ABD, Rusya ve rejim bayraklarına sığınıyor. Türkiye'ye karşı Menbiç'te ABD bayrakları diken PKK'nın Suriye kolu YPG, Hatay karşısındaki Afrin'de de rejim bayrakları dikmeye başladı. Örgütün, 9 ayrı bölgedeki kontrol noktasına rejim bayrağı çekildiği görüldü. Diğer taraftan Rus birliklerinin de bölgede YPG mevzilerine konuşlandırıldığı belirtildi. Terör örgütü Türkiye'nin Karaçok ve Sincar Dağı'na yönelik hava harekâtı ardından ABD'ye "Suriye'nin kuzeyi uçuşa yasak bölge ilan edilsin" çağrısında bulunmuş, ABD askerleri vurulan noktalarda devriye atmaya başlamıştı. Örgütün, Türkiye'nin hedefi olmamak için Afrin'de de rejim bayraklarını kullandığı bildirildi.