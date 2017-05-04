İstanbul'da çöpteki bavuldan kadın cesedi çıktı

İstanbul Fatih'te çöp konteyneri içindeki bavuldan ikiye katlanmış ve palet ipi ile bağlanmış 30-35 yaşlarında bir kadın cesedi bulundu. Habertürk Haber Merkezinden Müslim Sarıyar'ın haberine göre yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen kadının önce dövüldüğü, ardından da 4 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Fatih Aksaray Katip Kasım Mahallesi Güvenlik Caddesi'nde önceki gece kağıt toplayıcısı çöp konteynerini karıştırdığında bir çuval içerisinde bulunan bavulu açtığında cesetle karşılaştı. Kağıt toplayıcısının çevredekilere haber vermesinin ardından olay polise bildirildi. Kısa süre de olay yerine gelen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yeri polislerinin yardımıyla cesedin bulunduğu bavulu konteynerden çıkardılar.

Yapılan incelemede 30-35 yaşlarındaki kadının feci şekilde dövüldükten sonra vücudunun 4 yerinden bıçaklandığını belirlediler. Yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen kadının cesedinin bavula sığması için, ayaklarından ellerinden ve boynundan ikiye katlanacak şekilde palet ipiyle bağlandığını gördü. Katil ya da katillerin bavulu önce siyah bir poşete sardığı, daha sonra da çuvala koyarak çöp konteynerine attığı belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.