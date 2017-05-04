Ömer Faruk Kavurmacı tahliye edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan iş adamı Ömer Faruk Kavurmacı'nın, avukatının itirazı üzerine tahliye edildiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin TUSKON üye ve yöneticilerine yönelik soruşturma kapsamında firari teröristbaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 86 şüpheliyle ilgili hazırlanan iddianamedeki tutuklu şüphelilerden biri olan Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliye edildiği ortaya çıktı.

NÖBETÇİ HAKİMLİK KARAR VERDİ

Edinilen bilgiye göre, Kavurmacı'nın avukatları, iddianame hazırlanmadan önce müvekkillerinin sağlık sorunları olduğu gerekçesiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine tahliye talepli başvuruda bulundu. Talebi değerlendiren nöbetçi hakimlik, tutuklu şüpheli Kavurmacı'nın sağlık gerekçeleriyle tahliyesine karar verdi.

Bu karara iddianame hazırlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun itiraz ettiği ve bu itirazın da sulh ceza hakimliğince reddedildiği öğrenildi.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, TUSKON Başkanı Rızanur Meral ve TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay'ın firari, Ömer Faruk Kavurmacı'nın da aralarında bulunduğu 31 şüphelinin ise tutuklu olarak yer aldığı 86 şüpheli hakkındaki iddianame, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının onayından sonra İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianamede Ömer Faruk Kavurmacı'nın, "silahlı terör örgütüne üyelik (FETÖ/PDY)" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

FETÖ'ye yönelik TUSKON operasyonunda gözaltına alınan Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Kavurmacı 8 Eylül 2016'da tutuklanmıştı.