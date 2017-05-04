Sınırda ‘sinir’ savaşı

Terör örgütü PKK/PYD-YPG ile yaşanan çatışmanın ardından, Suriye sınırındaki bazı noktalarda hendekler yenilenerek, mevzilerin yerlerinde değişiklikler yapılıyor. Atılan bu adım ile PKK ve destekçilerine "buradayız" mesajı verilirken, açılabilecek yeni ateşlere karşı da Mehmetçik korumaya alınıyor. Mevzilerdeki değişikliklerle, sınır ötesinden izlemelere karşı da askeri konuşlanma yeniden gizleniyor.Terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde Sincar Dağı'na, Suriye'nin kuzeyinde de Karaçok Dağı'na hava harekâtı yapılması, sınır hattında da yeni gelişmelere neden oldu. Terör örgütü PKK/PYD-YPG, Sincar ve Karaçok'a karşılık misilleme için, Suriye sınırı boyunca birçok hudut karakoluna saldırı düzenledi. Mehmetçiğin misliyle karşılık vermesi sonucu da, örgüt yine kayıp vererek ateş kesmek zorunda kaldı.Yapılan bu taktiksel hamle ile PKK/ PYD terörüne ve onunla birlikte hareket eden ABD'ye "biz buradayız" mesajı verildi. Ayrıca, kısa süre önce olduğu gibi, PKK/PYD terörünün yakın mesafeden açabileceği yeni saldırılara karşı da, mevzilerle ilgili yeni çalışma yapılarak hem Mehmetçik hem de zırhlı araçlar korumaya alındı. Mevzilerin yerlerindeki değişkenlik ile askeri konuşlanma da gizlemeye alınmış olundu. Zaman zaman devam edecek bu değişikliklerle de, karşıya izleme çabalarına "dikkatliyiz" mesajı verildi.