Son teröriste kadar

Genelkurmay Başkanlığı'ndan, Irak'ın kuzeyindeki Sincar Dağı ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok Dağı bölgelerine 25 Nisan'da gerçekleştirilen hava harekâtına ilişkin açıklama yapıldı.İnternet sitesinden yapılan açıklamada, "Hava harekâtı icra edilmeden önce ilgili ülkelerin sivil ve asker temsilcileriyle daha önceden mutabık kalınan kurallar çerçevesinde irtibat kurularak gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır" denildi.Sivillerin zarar görmemesi için de "azami gayret" gösterildiğine vurgu yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, harekât bölgesinde bulunması muhtemel sivil halk ile diğer ülkelere mensup personelin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmış ve bu konuda azami hassasiyet gösterilmiştir" ifadelerine yer verildi.Harekâtın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklar kapsamında yapıldığı belirtilen açıklamada, "Operasyonlara, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi.Açıklama, ABD ordusunun Avrupa güçlerinin başında bulunan Orgeneral Curtis Scaparrotti'nin, geçen hafta Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı ziyareti sonrası gerçekleşti. Reuters'e göre Scaparrotti o görüşmede, TSK'nın Suriye ve Irak'taki hava saldırıları dolayısıyla duyduğu endişeleri dile getirmiş, harekâtın koalisyonla yeterince iyi koordine edilmediğini ileri sürmüştü.25 Nisan'da YPG'nin Suriye kuzeyinde bulunan Karaçok Dağı'ndaki ana karargâhı ile PKK'nın Irak'ın kuzeyinde bulunan Sincar Dağı'ndaki kamp alanlarına yönelik hava harekâtı yapılmış, 28 jetin 39 hedefi vurduğu harekâtta 100'den fazla terörist öldürülmüştü. Harekât sonrasında ise bölgeye gelen ABD askerleri teröristlerle birlikte vurulan noktalarda inceleme ve keşif ziyaretinde bulunmuştu.