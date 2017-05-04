Şovmen Atalay Demirci’ye müebbet

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ
soruşturması kapsamında tutuklanan komedyen Atalay Demirci
hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olmaktan' bir kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istendi.
GÖSTERİLER İÇİN PARA ALMADIM
Mahkemeye gönderilen iddianamede, Demirci'nin, FETÖ ile irtibatının olduğu bilinen Hakan Şükür
ve Enes Kanter
ile Twitter yazışmalarına yer verildi. Şükür'ün "Kimse yardım etmedi" sözüne karşılık Demirci'nin, Şükür'ü teselli etmeye çalıştığı belirtilen iddianamede, Enes Kanter'e de "Allah yardımcımız olsun hepimizin kardeşim. Tedbiren takibi bırakmak zorundayım bu arada anlarsın" diye mesaj attığı kaydedildi. İfadesinde, Dünya Radyo'da çalıştığı sıralarda 'Vefa' kod adlı Muhammed Yusuf Kulaksız isimli kişinin kendisini Gülen ile tanıştırmak için yurtdışına götürdüğünü söyleyen Demirci, gösterilerden de Gülen'i ziyaret etmenin manevi hazzı nedeni ile ücret almadığını, çevresinde daha çok FETÖ'ye mensup kişiler olduğundan dolayı da popülerliğinin arttığını söyledi. Atalay Demirci, 2013'te kazandığı 'Yetenek Sizsiniz
' yarışmasında kendisi adına FETÖ tarafından oy kullanan şahısların olduğunu düşündüğünü de anlattı.