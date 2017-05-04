Yasemin Adar altın madalya kazandı

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 4.5.2017 21:16
Yasemin Adar altın madalya kazandı

Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 75 kilo finalinde Yasemin Adar, Macaristanlı sporcu Zsanett Nemeth'i 10 - 0 teknik üstünlükle yenerek, altın madalya kazandı


ARKADAŞINA GÖNDER
Yasemin Adar altın madalya kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz