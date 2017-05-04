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Yasemin Adar altın madalya kazandı
Yasemin Adar altın madalya kazandı
DHA
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Giriş Tarihi: 4.5.2017
21:16
Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 75 kilo finalinde Yasemin Adar, Macaristanlı sporcu Zsanett Nemeth'i 10 - 0 teknik üstünlükle yenerek, altın madalya kazandı
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Yasemin Adar altın madalya kazandı
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