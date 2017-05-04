YSK’dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Referandum
sonrasında CHP'nin sözlü saldırılarına maruz kalan Yüksek Seçim Kurulu (YSK
) dün özel gündemle toplanarak başta CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözleri olmak üzere 16 Nisan sonrasında yapılan açıklamaları değerlendirdi. Yapılan açıklamaları "halkoylaması üzerinde meşruiyet tartışması açmaya, YSK ile üyelerini itibarsızlaştırmaya yönelik söylemler" olarak nitelendiren YSK toplantı sonunda Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmayı kararlaştırdı. YSK yaptığı yazılı açıklamada, tüm yüksek mahkeme kararları gibi YSK kararlarının da hukuki açıdan tartışılabileceğini, eleştirilebileceğini kaydetti. Hukuki çerçevedeki tartışma ve eleştirilerin hukuka katkı sağlayacağını işaret eden YSK, Kılıçdaroğlu'nun Kurul'a yönelik sözlerine yer verdikten sonra açıklamasında şöyle dedi: "Eleştiri ve tahammül sınırlarını aşan, içeriği suç teşkil eden, kişileri, kurumları ve seçim sistemini itibarsızlaştırma amacı güden ve bu suretle vatandaşın adalete ve demokrasiye olan inancını sarsan söylemlerin, hukuka katkı sağlayamadığı gibi, ülkeye de yarar sağlamayacağı açıktır."