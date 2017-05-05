Başbakan'dan Moldova ziyareti öncesi önemli açıklamalar

İşte Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;



- Gökoğuz bölgesine yapacağımız ziyarette Moldova Başbakanı da bizimle beraber olacak.



- Ziyaretimiz ikili ilişkiler bakımından önemli. Moldova ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşması 2014 yılında imzalandı.



- Ticaretin hızlı bir şekilde artacağını düşünüyoruz. Geçen yıl itibariyle 410 milyon dolar civarında gerçekleşti.



- Serbest ticaret enlaşmasının getirdiği imkanlar önemli.



Deniz Baykal'ın Abdullah Gül çıkışını nasıl değerlendiriyorsunuz?



- Hayır kampanyası yapanlar artık Evet çıktığına demekki tam ikna olmuşlar, şimdi hayır grubuna kim aday olacağını tartışmaya başlamışlar. Bu iyi bir gelişme.



Birinin bir başkasına makam ikramı çok da demokrasiye uygun değildir. Hayır kaybetmiş evet kazanmıştır. Bir kez daha onlar tarafından da tescillenmiştir.



Kılıçdaroğlu'nun hayır oyu verenler eğitimli, evet oyu verenler eğitimsiz açıklamasıyla ilgili ne diyeceksiniz?

- Eğitimli-eğitimsiz ne olacakmış. Oyları yeniden mi sayalım. Eğitimlilerinkini ayrı, eğitimsizlerinkini ayrı bir katsayı ile mi çarpalım? Geçmişte de çobanın oyu ile profesörün oyu aynı olur mu diye bir takım laflar edenlerle bu lafı eden arasında hiçbir fark yoktur.