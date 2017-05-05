Belçika'nın Valon Parlamentosu helal hayvan kesimini yasakladı

Önümüzdeki iki yıl içerisinde iş yerlerinin geçiş sürecine adapte olmasını isteyen parlamentoda, Çevre, Şehircilik, Hayvanları Korumadan ve Ulaştırma Bakanı Carlo Di Antonio "en etkili çözümü bulmak için Valonya'da bir araştırma programı başlatacağız" dedi.

Belçika nüfusunun yüzde altısını oluşturan Müslüman nüfusun yanı sıra, Belçika'lı Musevilerden de karara büyük tepki geldi. Karara üst mahkemeler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemsi (AİHM) yoluyla itiraz edeceğini söyleyen Müslümanlar, ülkede giderek artan yabancı düşmanlığının günlük hayatlarını etkileyecek politikalarla daha da yükseldiğini belirtiyor.

Daha önce Polanya'da uygulanan yasak, Polonya Anayasa Mahkemesi'nin kararı bozulmasıyla 2014'te sona ermişti. Aynı yıl Danimarka yayınladığı genelgeyle ülkede tüm hayvan kesimlerinin bayıltılmadan yapılması yasaklamıştı. Yasaj ülkede hala sürsede, Müslüman ve Musevi toplum yasağı protesto edip, kendi kuralarrına göre hayvanları kesmeye devam ediyor.

BELÇİKALI MÜSLÜMANLAR DIŞLANMIŞ HİSSEDİYOR

Le Soir gazetesi ve RTBF kanalı, geçtiğimiz aylarda Belçika'da Müslümanlar ve göçmenlere bakışa ilişkin ortak bir anket yaptı. Belçika vatandaşlarının yüzde 67'si toplumda çok sayıda sığınmacı olduğunu, yüzde 66'sı da ülkeye daha çok sığınmacı ve göçmen geldiğini düşünüyor. Ankete katılanların yüzde 60'ı Müslümanları tehdit, yüzde 12'si kültürel zenginlik olarak gördüklerini ifade etti. Geriye kalan yüzde 27'si ise "ikisi de değil" şeklinde görüş bildirdi.

Ankette, bazı sorular sadece Müslüman Belçikalılara yönlendirildi. Müslüman Belçika vatandaşlarından yüzde 69'u "Belçika'da doğup, büyümelerine rağmen halen yabancı olarak görülüp görülmedikleri" sorusuna "evet", yüzde 24'ü "hayır" yanıtını verdi. Ayrıca, Müslümanların yüzde 71'i, terörist olarak görüldüklerini söyledi.