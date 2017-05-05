Bylockçu polisler hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 80'i tutuklu 12'si firari 92 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısında yapılan binadaki salonda görülen duruşmaya, 80 tutuklu sanık ve avukatı katıldı.

Duruşmada, tutuklu sanıklar savunmalarını yapıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün haberleşme programı "ByLock" kullandığı gerekçesiyle aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 80'i tutuklu 12'si firari 92 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.