F-16 yerine TF-X milli uçak geliyor

Savunma sanayiinde ardı ardına dev adımlar atan Türkiye, milli savaş uçağı için de çalışmalarına hız verdi. Milli Uçak Projesi'nde teknik ve görsel prototipler belirlenmeye başladı. 2020'den sonra hava kuvvetleri envanterindeki 48 F-4 ağır bombardıman uçağı aşamalı olarak envanterden çıkarılacak.

F-16 YERİNE TF-X MİLLİ UÇAK GELİYOR

Bu uçakların yerine Amerika'da üretilen 5'inci nesil F-35 uçakları alınacak. Önümüzdeki birkaç yıl içinde siparişi verilen 8 F-35, Türkiye'ye teslim edilecek. Zamanla bu sayı 98'e kadar çıkarılacak. 2025'ten itibaren ise 'savaşan şahin' olarak adlandırılan 240 adetlik F-16 filosu yine aşamalı olarak envanterden çıkarılmaya başlanacak.

Bu uçakların yerine dışarıdan satın alma yerine TAI öncülüğünde ilk muharip uçak geliştirme projesi devreye girecek. Hedef 4 yıl içinde prototipin tamamlanarak seri üretime geçmek. İlk aşamada 100-150 adet uçak Türk Hava Kuvvetleri için üretilerek filoya dâhil edilecek. TF-X olarak adlandırılan milli savaş uçaklarında 1 mürettebat görev yapacak. Uçakta süper seyir yetenekli 1 ya da 2 turbo fan motor olacak.

Milli muharip uçak ROKETSAN'ın ürettiği ve üreteceği milli füze ve silah sistemleri ile donatılacak. Böylece Türkiye dışarıya bağımlı kalmadan kendi hava savunma ve hava taarruz sistemini tamamlamış olacak.