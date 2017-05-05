İstanbul'da uyuşturucu u

Giriş Tarihi: 5.5.2017 09:01 Güncelleme Tarihi: 5.5.2017 09:02
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul polisi, ’da birçok adrese uyuşturucu satıcılarının hedef alındığı eş zamanlı düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önceden belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirdi.

'daki operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün yanı sıra çok sayıda sivil ekip destek verdi.

İncirköy Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesine polis ekipleri özel tim yardımıyla girdi.

Bir şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda özel eğitimli köpekler de kullanıldı.

Beykoz İlçesi genelinde düzenlenen operasyonda polis ekiplerinin adreslerdeki aramalarının sürdüğü belirtildi.

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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
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