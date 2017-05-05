Kamuya ait eserlerden ücretsiz yararlanma imkanı

Buna göre, "Ücretsiz faydalanma" başlığıyla tüzüğe eklenen madde ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürlüğü hariç, kamu kurum ve kuruluşları tarafından elektronik ortamda kamunun kullanımına açılmış eserlerden, elektronik ortam vasıtasıyla, kendi imkanlarıyla basılı veya dijital kopya çıkaran kullanıcılardan ücret tahsil edilmeyecek.

Ayrıca nadir yazma ve nadir basma eserler üzerinde çalışma yapan kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu yararına çalışan dernekler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğretim elemanları, öğrenciler ve araştırmacılar da çalışma yaptıkları konularla ilgili ve sınırlı olmak üzere, kütüphane ve müzeler bünyesinde elektronik ortama aktarılmış veya elektronik ortama aktarılması mümkün olan eserlerden dijital görüntü almaları hallerinde ücret ödemeyecek.