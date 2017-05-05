Muhalefet bayrak açtı

CHP'de 2010'dan bu yana girdiği bütün seçimlerde başarısız olan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu parti içi muhalefete karşı bir kez daha koltuğunu korumanın derdine düştü. Referandum sonrası 2019'da Cumhurbaşkanlığına aday olmayacağının sinyalini veren Kılıçdaroğlu için eski Genel Başkan Deniz Baykal "ya aday ol ya çekil" çağrısı yapmıştı. Muharrem İnce olağanüstü kurultay talebini yüksek sesle dile getirmesi ve Fikri Sağlar'ın Kılıçdaroğlu'nu tek adamlıkla suçlaması CHP'deki çatlağı hızla büyüttü. Kılıçdaroğlu'nun muhalefeti "Kapının önüne koyarım" diye tehdit etmesinin ardından Sağlar hakkında disiplin soruşturması istemesi ise kavganın dozunu daha ada artırdı. 2019'da Cumhurbaşkanlığına aday olmayacağının sinyalini veren Kılıçdaroğlu, koltuğunu 'disiplin' ve 'olağan kurultay' hamleleri ile korumaya çalışırken, Baykal, sağlar ve İnce'den dan karşı hamleler geliyor.'



'ADAY OLMAMAM İÇİN '

Fikri Sağlar dün katıldığı bir televizyon programında Kılıçdaroğlu'nun "Dedikodu partisi kursunlar" sözüne tepki gösterdi. "Bizim CHP'de aldığımız eğitim bu üslupla konuşmamıza müsaade etmez. CHP'de düşünce ve ifade özgürlüğü birinci temel koşuldur" diyen Sağlar, Kılıçdaroğlu'nun "Dedikodu partisi" ifadesinin dil sürçmesi olarak kabul edilmesi gerektiğini kaydetti. Sağlar "Adaylığımın önünü kesmek için disiplin süreci başlatıldı mı diyorsunuz" sorusuna ise "Doğrudur iddiası olan insanlar başarılı olurlar" yanıtını verdi. Sağlar'ın birkaç gün içinde parti içinde kendisiyle birlikte hareket edebilecek sol kanattaki isimlerle basın toplantısı düzenlemesi de bekleniyor.



'CHP SOPAYLA YÖNETİLEMEZ'

Dün eski İstanbul Belediye Başkanı Ahmet İsvan için İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninde Kılıçdaroğlu, Baykal ve İnce birlikte saf tuttu. Baykal burada Sağlar'a disiplin soruşturması başlatılmasına tepkisini Kılıçdaroğlu'na iletti. Baykal gazetecilerin soruları üzerine "CHP tehditle, öfkeyle, sopa sallayarak yönetilemez. Ülkenin bu ortamında, CHP'nin bir an önce toparlanıp kendine gelmesine acil ihtiyaç var" dedi.



İNCE HAREKETE GEÇİYOR

Daha önce CHP lideri- Kılıçdaroğlu'yla genel başkanlık yarışına giren Yalova Milletvekili Muharrem İnce de bugün TBMM'de kendisini destekleyen bir grup milletvekili ile basın toplantısı düzenleyecek. İnce'nin de olağanüstü kurultay talebinde bulunacağı kaydediliyor. Partide 10-15 kadar milletvekili İnce ile birlikte hareket ediyor.



