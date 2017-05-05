O üniversiteye FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Süleyman Şah Üniversitesi'ndeki yapılanmasına ilişkin bu sabah operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili İsmail Uçar koordinesindeki Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 72 şüpheli hakkında gözaltı ve arama kararı verildi.

Şüphelilerin örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları öğrenildi. Savcılığın talimatı üzerine sabah saatlerinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tespit edilen adreslerde yakalama ve arama işlemi gerçekleştirdi. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.