Öksüz'ün tutuklanmasını istemeyen hakim edildi

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN

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Giriş Tarihi: 5.5.2017 19:38 Güncelleme Tarihi: 5.5.2017 19:57
Öksüz'ün tutuklanmasını istemeyen hakim ihraç edildi

Fetullahçı Terör örgütünün Hava Kuvvetleri imamı 'ü serbest bırakılması kararına yapılan itirazı reddeden Hakim meslekten atıldı.

15 Temmuz darbe girişiminin bir numaralı ismi FETÖ/PDY'nin hava kuvvetleri imamı 'ün serbest bırakılması kararına yapılan itirazı reddeden Sincan Hakimi hakkında da karar verildi.

HSYK'DAN FETÖ İHRAÇLARI: 107 HAKİM VE SAVCI MESLEKTEN MEN EDİLDİ

Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu 2. Dairesi tarafından haklarında meslekten edilme kararı verilen 107 hakim savcı arasında Çetin Sönmez'in de yer aldığı öğrenildi. Sönmez'in kararı ile ihraç edildiği belirtildi.

Sincan hakimi Çetin Sönmez hakkında bir tanığın ifade verdiği, böylece FETÖ ile irtibatının tespit edildiği, bu tespit üzerine meslekten atıldığı kaydedildi.

Çetin Sönmez daha önce hakkında yürütülen soruşturma kapsamında açığa alınmıştı. Sönmez hakkında Adil Öksüz'ün serbest bırakılması ile ilgili başlatılan soruşturmasının halen devam ettiği de öğrenildi.

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Öksüz'ün tutuklanmasını istemeyen hakim ihraç edildi
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