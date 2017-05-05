Öksüz'ün tutuklanmasını istemeyen hakim ihraç edildi

15 Temmuz darbe girişiminin bir numaralı ismi FETÖ/PDY'nin hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün serbest bırakılması kararına yapılan itirazı reddeden Sincan Hakimi Çetin Sönmez hakkında da karar verildi.

HSYK'DAN FETÖ İHRAÇLARI: 107 HAKİM VE SAVCI MESLEKTEN MEN EDİLDİ

Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu 2. Dairesi tarafından haklarında meslekten ihraç edilme kararı verilen 107 hakim savcı arasında Çetin Sönmez'in de yer aldığı öğrenildi. Sönmez'in KHK kararı ile ihraç edildiği belirtildi.

Sincan hakimi Çetin Sönmez hakkında bir tanığın ifade verdiği, böylece FETÖ ile irtibatının tespit edildiği, bu tespit üzerine meslekten atıldığı kaydedildi.

Çetin Sönmez daha önce hakkında yürütülen soruşturma kapsamında açığa alınmıştı. Sönmez hakkında Adil Öksüz'ün serbest bırakılması ile ilgili başlatılan HSYK soruşturmasının halen devam ettiği de öğrenildi.