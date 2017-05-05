ine 'den ihraç

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN

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Giriş Tarihi: 5.5.2017 21:36 Güncelleme Tarihi: 5.5.2017 21:37
Sulh Ceza hakimine FETÖ'den ihraç

ler lar Yüksek Kurulu'nun görevden ihraç ettiği 107 hakim arasındaki 3 isim dikkat çekti. İstanbul Anadolu 1. Hakimi Mehmet Özakar sorgu yaptığı sırada meslekten atıldığını öğrendi. Hemen yerine başka bir hakim görevlendirildi. Aynı adliyeden terör suçlarına bakan 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nın iki üyesi de meslekten ihraç edildi.

çı Terör Örgütü ile iltisakları olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 107 den üçünün kimlikleri şaşırttı.

Bu akşam 2. Daire tarafından meslekten ihraç edilen isimler atasında İstanbul Anadolu 1. Hakimi Mehmet Özakar da yeraldı. Özakar'ın adliyede nöbetçi olduğu ve sorgu yaptığı sırada açığa alındığını öğrendiği belirtildi. Anadolu Adalet Komisyon Başkanlığı, hakimin yerine hemen yeni bir hakim görevlendirdi. Mehmet Özakar geçtiğimiz hafta Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Akdemir'i rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklamıştı.

Yine İstanbul Anadolu Adliyesi'nden terör suçlarına bakan 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nın iki üyesi de meslekten ihraç edildi. Said Büker ve Ömer Akkuşçu İsimli hakimler 107 kişilik ihraç listesinde yer aldı. İki hakim hakkında ile irtibatları olduğu yönünde ifade olduğu öğrenildi. Mahkemenin toplam üç üyesi bulunuyordu.

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Sulh Ceza hakimine FETÖ'den ihraç
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