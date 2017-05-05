Sulh Ceza hakimine FETÖ'den ihraç

Fetullahçı Terör Örgütü ile iltisakları olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 107 hakimden üçünün kimlikleri şaşırttı.

Bu akşam HSYK 2. Daire tarafından meslekten ihraç edilen isimler atasında İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimi Mehmet Özakar da yeraldı. Özakar'ın adliyede nöbetçi olduğu ve sorgu yaptığı sırada açığa alındığını öğrendiği belirtildi. Anadolu Adalet Komisyon Başkanlığı, hakimin yerine hemen yeni bir hakim görevlendirdi. Mehmet Özakar geçtiğimiz hafta Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Akdemir'i rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklamıştı.

Yine İstanbul Anadolu Adliyesi'nden terör suçlarına bakan 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nın iki üyesi de meslekten ihraç edildi. Said Büker ve Ömer Akkuşçu İsimli hakimler 107 kişilik ihraç listesinde yer aldı. İki hakim hakkında FETÖ ile irtibatları olduğu yönünde ifade olduğu öğrenildi. Mahkemenin toplam üç üyesi bulunuyordu.