Türk Yıldızları’nın eski komutanına ihraç

Türk
Hava Kuvvetleri'nin vitrinini oluşturan Türk Yıldızları
'nda son çıkan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bir FETÖ
'cü subay ihraç
edildi. 689 sayılı KHK ile birlikte Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda toplam 447 personel ihraç edildi. İhraç edilen 103 pilot personelin arasında bulunanlardan biri de eski Türk Yıldızları filo komutanı Şenol Çetin. Türk Yıldızları'nın bir önceki filo komutanı Hv. Plt. Kur. Yarbay olan Çetin, TSK'dan ihraç edildi. 29 Nisan'da yayınlanan son KHK ile ihraç edilen Çetin, Eylül 2016'da görevini dört numaralı gösteri pilotu binbaşı Esra Özatay'a devretmişti. Çetin, bir yılı filo komutanlığı olmak üzere toplam üç yıl boyunca Türk Yıldızları ekibinde görev yapmış, son bir yılında ise filo komutanı olmuştu. 'Gökyüzündeki milli takım' olarak da adlandırılan Türk Yıldızları Türkiye'de düzenlenen resmi törenlerde yaptığı akrobatik hareketlerle vatandaşlardan büyük alkış alıyordu. Konya 3'üncü Ana Jet Üs 134'üncü Akrotim Filo Komutanlığı'nda konuşlanan yıldızlar 6 gösteri uçağıyla en son Çanakkale Savaşı'nın 102'inci yıldönümünde gökyüzünden muhteşem görüntüler sergilemişti.
Kuleli Askeri Lisesi çıkışlı...
Şenol
Çetin (41) , darbe girişimi sonrası kapatılan Kuleli Askeri Lisesi ve Hava Harp Okulu'ndan mezun olmuş. Çetin 3 yıl görev aldığı ekipte bir yıl filo komutanlığını yürütmüş.
Şenol Çetin