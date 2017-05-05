TUSKON Kavurmacısının sinde cevapsız sorular

Giriş Tarihi: 5.5.2017 09:08
TUSKON Kavurmacısının tahliyesinde cevapsız sorular

bugünkü yazısına "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2014'te küstahça tehdit edildiği TUSKON toplantısında ilk sırada oturan 'nın sini duymayan yoktur" diye başladı ve olay tahliye ile ilgili cevapsız soruları sıraladı. İşte Güngör'ün yazısından öne çıkanlar;

Dün haberini okuduğumda tarif edemeyeceğim duygulara kapıldım.
Hayal kırıklığı mı dersiniz, FETÖ mücadelesine olan inancımın kaybolması mı dersiniz, referandum sonrasındaki beklentilerimin sona ermesi mi dersiniz... Ne derseniz deyin. Bir anda hafızamda 15 Temmuz'un görüntüleri canlandı. Karargâhını FETÖ'cülere teslim etmeyen Piyade Astsubay Ömer Halisdemir, Ankara'da 47 arkadaşıyla Gölbaşı'nda şehit olan özel harekâtçı Sevda Güngör, köprüde işgalcilerin mermilerine meydan okurken şehit olan Erol Olçok ve oğlu Abdullah Olçok ve diğerleri...
Zihnim allak bullak oldu.
Toparlanıp birkaç telefon açtım. Çünkü vicdanımın rahatlaması için şu soruların yanıtlanması gerekiyordu.
***


Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliyesine neden olan 'sağlık gerekçeleri' nedir?
Savcılığın itirazına rağmen tahliye nasıl yapıldı?
Yurtdışına çıkış yasağı konuldu mu? Bulduğum cevaplar şunlar:
Kavurmacı'nın epilepsi ve uyku apnesi de dahil 4-5 sağlık sorunu olduğu söyleniyor.
Savcılığın itirazının 'itiraz yetkisi olmadığı' gerekçesiyle kabul edilmediği belirtiliyor.
Yurtdışına çıkış yasağı konuldu.
Cevaplar bunlar. Vicdanları tatmin eder mi?
Takdiri okuyuculara bırakıyorum.

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TUSKON Kavurmacısının tahliyesinde cevapsız sorular
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