TUSKON Kavurmacısının tahliyesinde cevapsız sorular

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Dün tahliye haberini okuduğumda tarif edemeyeceğim duygulara kapıldım.Bir anda hafızamda15 Temmuz'ungörüntüleri canlandı. Karargâhını FETÖ'cülere teslim etmeyen Piyade Astsubay Ömer Halisdemir, Ankara'da 47 arkadaşıyla Gölbaşı'nda şehit olan özel harekâtçı Sevda Güngör, köprüde işgalcilerin mermilerine meydan okurken şehit olan Erol Olçok ve oğlu Abdullah Olçok ve diğerleri...Zihnim allak bullak oldu.Toparlanıp birkaç telefon açtım. Çünkü vicdanımın rahatlaması için şu soruların yanıtlanması gerekiyordu.



Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliyesine neden olan 'sağlık gerekçeleri' nedir?

Savcılığın itirazına rağmen tahliye nasıl yapıldı?

Yurtdışına çıkış yasağı konuldu mu? Bulduğum cevaplar şunlar:

Kavurmacı'nın epilepsi ve uyku apnesi de dahil 4-5 sağlık sorunu olduğu söyleniyor.

Savcılığın itirazının 'itiraz yetkisi olmadığı' gerekçesiyle kabul edilmediği belirtiliyor.

Yurtdışına çıkış yasağı konuldu.

Cevaplar bunlar. Vicdanları tatmin eder mi?

Takdiri okuyuculara bırakıyorum.

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